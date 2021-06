Pensionnats autochtones: il se dit n’importe quoi

Il faudrait un cœur de pierre pour ne pas être bouleversé par la tragédie des pensionnats pour enfants autochtones.

Qu’il y ait eu des pensionnats au Québec, que des Québécois aient participé à cette politique, qu’il y ait du romantisme dans la figure du bon coureur des bois canadien-français, ami des Autochtones, tout cela n’autorise cependant pas à dire n’importe quoi.

Différence

On lit pourtant beaucoup de n’importe quoi ces temps-ci, par effet combiné de récupération militante, d’ignorance journalistique et de bon vieux « Québec Bashing ».

Dans le nouveau buffet de la pénitence généralisée, tout est mélangé : Samuel de Champlain, John A. MacDonald, Kamloops, Joyce Echaquan, la DPJ, les revendications mohawks sur l’île de Montréal, etc.

Fondamentalement, ce sont John A. MacDonald et le gouvernement fédéral qui furent les concepteurs et opérateurs de la politique des pensionnats autochtones.

Bien sûr que des Québécois, surtout le clergé, participèrent à cette politique canadienne qui aboutit à un indiscutable génocide culturel.

Mais à partir du moment où les descendants des colons venus de France furent conquis et soumis aux politiques de l’Empire britannique, puis du gouvernement fédéral, soumis aussi à une Église qui, tout au long de notre histoire, a collaboré avec le pouvoir politique pour préserver ses intérêts, quelles options avaient-ils ?

Résister et se battre ? Ils le tentèrent et échouèrent par disproportion des forces. Après, il ne restait que l’obéissance et la collaboration plus ou moins enthousiastes.

Par ailleurs, ces politiques aujourd’hui perçues comme atroces, et elles l’étaient effectivement, reflétaient les mentalités du temps.

Il est peut-être moralement satisfaisant de plaquer nos sensibilités modernes sur celles du passé, mais c’est intellectuellement frauduleux.

Ce point de vue condescendant selon lequel les colonisateurs espagnol, britannique et français apportaient le progrès authentique à des peuples plongés dans l’obscurantisme fut le mode de pensée dominant pendant des siècles.

Qu’à l’intérieur de ce schéma de pensée général la colonisation française en Amérique ait été, à l’endroit des Autochtones, infiniment moins violente que celles des Britanniques et des Américains, pour ne rien dire des torrents de sang autochtone versé par les Espagnols en Amérique du Sud, est un fait irréfutable, massif, confirmé par tous les spécialistes plus soucieux de vérité que de plaire au public d’aujourd’hui.

Il est aussi bien établi, du moins si on veut se donner la peine de savoir, que les pensionnats pour enfants autochtones furent beaucoup moins nombreux au Québec et virent le jour plus tard.

Norme

Imaginez que, par quelque truc de science-fiction, vous sachiez aujourd’hui comment les gens, en l’an 2221, jugeront nos comportements de 2021.

Il y a fort à parier qu’ils trouveront aberrantes certaines de nos attitudes.

Et nous, on se défendrait en disant : ben voyons, c’est comme ça aujourd’hui, c’est la norme, c’est la manière usuelle de penser.

Ce n’est évidemment pas une raison pour ne pas chercher à savoir, ou pour ne pas chercher à corriger ce qui peut l’être.

Mais c’est certainement une raison pour ne pas dire n’importe quoi.