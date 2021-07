Guide pratique pour planifier un pique-nique local

Cet été, tous les plaisirs gastronomiques sont permis: surtout ceux qui mettent le Québec à l’honneur! D’ailleurs, chez Metro, les produits de la belle province sont aussi variés que goûteux et plusieurs se glissent à merveille dans un panier à pique-nique.

Que vous habitiez en ville, en campagne ou en banlieue, choisissez un endroit bucolique où vous arrêter pour casser la croûte au grand air. Ce sera l’occasion d’agrémenter ce moment avec des bières, des fromages, des saucissons, des rillettes et d’autres délices faits par des producteurs d’ici.

Cet été, Metro est votre partenaire pour tous vos pique-niques 100 % local. Voici quelques astuces à mettre sur votre liste pour y arriver!

Restez dans la simplicité

Pour remplir votre panier de collations, grignotines, sandwichs, entrées et boissons sans vous casser la tête, il vaut mieux éviter les longues recettes.

Vive les fromages fins sur craquelins, les crudités, les salades débordantes de petits fruits de saison ou encore, des roulés aux fruits de mer de la Gaspésie. Agrémentez votre repas d’une bière de microbrasserie ou d’un vin d’ici. Votre pique-nique prendra des airs de buffet haut de gamme en moins de deux!

L’aménagement de votre coin pique-nique devrait lui aussi se réaliser sans tracas: n'oubliez pas votre nappe à carreaux ou votre couverture épaisse et n'hésitez pas à ajouter quelques coussins. Pour davantage de confort, ajoutez des coussins!

Découvrez votre région

Profitez de ce projet de pique-nique pour visiter différentes villes du Québec! Il y a sans doute des endroits à proximité de la maison que vous n’avez pas encore eu le bonheur de découvrir.

Que ce soit sur le bord de l’eau près de la promenade Samuel-De Champlain, sur le site du lieu historique national du Fort-Chambly ou sous les saules pleureurs du parc Jarry, tout est permis pour un pique-nique en plein air!

L’été s’annonce beau, chaud... et délicieux! Surtout quand on peut croquer à pleines dents dans les produits du Québec. Pour vous faciliter la vie et encourager les producteurs d’ici, pensez à Metro, en ligne ou en succursale.