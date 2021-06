Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 23 juin:

-«Coup de coeur»

Cette comédie mettant en vedette Pierce Brosnan et Emma Thompson suit un homme d’affaires et son ex-femme lorsqu’ils se rendent à Paris afin de remettre la main sur l’argent de retraite qu’on leur a volé. Leur plan? Dérober un diamant et kidnapper des touristes.

Mercredi, 13 h, TVA.

-«La ruée vers l’or»

L’intense aventure historique se poursuit pour les 10 prospecteurs. Toujours en quête d’or, ils se rendent à Dawson City, au Yukon. Ils se frottent alors à l’ascension du col Chilkoot et des impitoyables «Golden Stairs». Or, les choses tournent mal pour l’un d’entre eux qui doit lutter pour sa vie.

Mercredi, 19 h, Évasion.

-«Les pirates! Bande de nuls»

Un grand concours visant à décorer le pirate de l’année est lancé dans ce dynamique long métrage d’animation. La compétition s’annonce féroce, car divers rivaux sont impliqués dans une bataille de tous les instants. Même la reine Victoria vient ajouter son grain de sel.

Mercredi, 19 h, Yoopa.

-«Notre vie»

Quatre épisodes sonnent l’arrivée de la troisième saison de la série. Après avoir décidé d’emprunter de nouveaux chemins, Randall, Kate et Kevin se retrouvent lors de la première d’un film de ce dernier. Puis, ils font encore preuve de solidarité quand Kate doit passer sous le bistouri.

Mercredi, dès 20 h, ICI ARTV.

-«Rallumer les étoiles à Victoriaville»

Le duo Les soeurs Boulay, le chanteur Damien Robitaille, l’artiste Kanen, le groupe Valence et le quatuor Lunes se rassemblent et prouvent que la musique peut faire des étincelles. Sur scène, ils présentent un spectacle extérieur sur le terrain de l’aéroport André-Fortin, à Victoriaville.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

-«Bonsoir bonsoir!»

L’art de la chanson et celui de la poésie d’ici seront fort bien représentés sur le plateau de l’émission animée par Jean-Philippe Wauthier. L’animateur recevra la pianiste Alexandra Stréliski, l’artiste multidisciplinaire David Goudreault, l’interprète Isabelle Boulay et le chanteur Richard Séguin.

Mercredi, 21 h, ICI Radio-Canada Télé.

-«Corde raide»

Habitués à provoquer des rires en cascades, Richardson Zéphyr, Mario Tessier et Didier Lambert ont un beau défi à relever. Les trois artistes doivent tour à tour provoquer des éclats de rire chez Catherine Brunet, Joël Legendre et Georges Laraque, des végétariens endurcis. Rediffusion du tout premier épisode.

Mercredi, 22 h, Z.