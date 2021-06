«Tout pour la musique» : célébrer notre belle langue française

Le 24 juin, jour de Fête nationale, les Québécois brandissent bien haut leur drapeau bleu et blanc, mais n’oublions pas que la Saint-Jean-Baptiste est aussi célébrée partout au Canada, dans les différentes communautés francophones du pays, et ailleurs dans le monde. Voilà pourquoi Jean-François Breau nous convie pour l’occasion à honorer notre belle langue française d’abord.

Le 24 juin, jour de Fête nationale, les Québécois brandissent bien haut leur drapeau bleu et blanc, mais n’oublions pas que la Saint-Jean-Baptiste est aussi célébrée partout au Canada, dans les différentes communautés francophones du pays, et ailleurs dans le monde. Voilà pourquoi Jean-François Breau nous convie pour l’occasion à honorer notre belle langue française d’abord.

Ce spectacle à l’horaire d’Unis TV, jeudi, s’intitule «Tout pour la musique» et des artistes de neuf provinces s’y tendront la main (au sens figuré bien sûr, puisque les mesures sanitaires seront scrupuleusement respectées) pour faire la fête à la francophonie canadienne.

L’événement, qui en est à sa troisième édition, sera diffusé en direct avec quelques personnalités sur la scène du Théâtre Corona, à Montréal, positionnées à deux mètres les unes des autres, et d’autres qui s’y joindront virtuellement, à 6000 kilomètres de distance.

Du Québec, Ludovick Bourgeois, Luce Dufault, Roxane Bruneau, Antoine Gratton, Natasha Kanapé Fontaine, Laura Niquay et Vincent Vallières seront du lot.

L’animateur Jean-François Breau et Joseph Edgar (Nouveau-Brunswick), Radio Radio et Charles et Monique (Nouvelle-Écosse), Willows (Manitoba), Sympa César (Alberta), Alpha Yaya Diallo (Colombie-Britannique) et d’autres talents rayonneront également, avec leur musique et leurs accents propres.

Lien fort

Fier acadien adopté par le Québec, Jean-François Breau raconte avoir toujours été conscient que dans son coin natal bilingue, le français a continuellement été mis au défi, parce que minoritaire. Voilà pourquoi il s’enorgueillit de rappeler qu’en 2021, la Saint-Jean-Baptiste peut trouver résonnance aussi loin qu’en Italie, et qu’elle est reconnue comme l’anniversaire de la francophonie mondiale.

«J’ai grandi entre la péninsule acadienne et "grosse roche" (la Gaspésie), raconte l’hôte de "Tout pour la musique", et je vis au Québec depuis presque 20 ans. Je suis le premier à fêter la Saint-Jean comme la fête nationale du Québec, qui se veut, quelque part, la fête des francophones. C’est une fête identitaire pour les Québécois, qui veut dire quelque chose, et ce quelque chose là, c’est la langue, le français.»

«Le Québec est la forteresse du français au pays; on est dans une masse de gens qui tient un peu sa langue pour acquise, et qui ne réalise pas, parfois, qu’elle est en train de s’effriter sur les bords. Mais je pense que la Saint-Jean est là pour fêter une francophonie qui se renforce partout à travers le pays. Un lien nous rattache, et nous devons le garder fort à travers notre langue, notre culture, nos chansons. Nous devons souligner cette fierté autant au Québec qu’en Acadie ou en Ontario. On sera dans une Saint-Jean d’ouverture, avec des artistes de partout, dont certains que je ne connais pas encore moi-même», poursuit Jean-François Breau.

Le spectacle «Tout pour la musique» est présenté par la Fondation canadienne pour le dialogue des cultures. Il sera présenté le jeudi 24 juin, à 21 h, à Unis TV.

