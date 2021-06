Virage électrique pour le transport adapté à la STM

Un minibus électrique sillonnera les rues de Montréal dans les prochaines semaines, a annoncé la Société de transport de Montréal (STM), mardi, à l’occasion du lancement de l’essai du nouveau véhicule destiné au transport adapté.

Le minibus en question a été conçu par le fournisseur de Drummondville Girardin Blue Bird, aux termes d’un processus d’appels d’offres. La STM l’a acquis pour la somme de 390 000 $.

Le minibus électrique G5e, de son nom, possède une autonomie de 200 km et prend 10 h à se recharger lorsqu’il est branché sur une prise de 240 volts, mais seulement 3 h avec un chargeur de 400 volts.

Les essais routiers seront d’abord menés sans clientèle, au cours des prochaines semaines pour valider la performance du véhicule. Les premiers clients devraient pouvoir monter à bord dès l’automne.

Munis d’équipements de télémétrie, les spécialistes de la STM pourront suivre et valider divers indicateurs de performance, notamment en ce qui a trait à l’autonomie des batteries. La période de rodage permettra aux différentes équipes de collaborer et d’optimiser le fonctionnement du véhicule, mais aussi d’adapter la planification des déplacements, les infrastructures du Centre de transport Saint-Michel, les processus opérationnels, la gestion du parc automobile, les opérations de maintenance et l’expérience client.

Les équipes d’exploitation et d’entretien du Centre de transport, dont les chauffeurs et les mécaniciens, pourront par ailleurs se familiariser avec le véhicule et y être formées d’ici l’automne.

La STM compte acquérir exclusivement des véhicules électriques à partir de 2025. Elle compte actuellement une flotte de 86 minibus dédiés au transport adapté.

«Notre service de transport adapté joue un rôle essentiel dans la vie de nos clients, en leur permettant de se déplacer pour leur travail, leurs études, leurs loisirs et leurs rendez-vous médicaux. C’est donc important pour nous d’offrir la meilleure qualité de service possible», a indiqué Chantal Fortier, directrice au Transport adapté.

«En plus de leurs avantages écologiques indéniables, les bus électriques contribuent à améliorer l’expérience de déplacement des clients et il était essentiel pour nous que les clients du transport adapté puissent aussi bénéficier de ce virage», a déclaré quant à elle Renée Amilcar, directrice générale de l’Exploitation des bus à la STM.