MOQUIN (née ROY), Gisèle



À son domicile, le 6 juin 2021, entourée de son époux et de ses enfants, est décédée, à l'âge de 84 ans, Madame Gisèle Roy.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Guy Moquin, ses enfants: Richard (Sylvie), Johanne (Luc), Jocelyne (Richard) et Chantal (Robert), ses petits-enfants: Maxime (Karine) et Jordanne (Hugo), ses trois arrière-petits-enfants: Élodie, Chloé et Elliot, son beau-frère Maurice Moquin (Monique), ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.Les funérailles auront lieu le mardi 29 juin 2021 à 14h00 en l'Église de Sainte-Julie (1686, rue Principale, Sainte-Julie) dans le respect des directives de la Santé publique. La famille recevra vos condoléances en l'église de 13h00 à 14h00.La famille tient à remercier l'équipe onco-soins palliatifs du CLSC des Seigneuries de Varennes, tout particulièrement les infirmières Nathalie Novakovic et Jessica Riedl, pour leur soutien, leur écoute et leur dévouement, ainsi que le Dr Claude Rivard.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don aux Maisons de soins palliatifs Source Bleue ou Victor-Gadbois.maisonsourcebleue/https://maisonvictor-gadbois.com/faire-un-don