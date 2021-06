COUTURE, Jean-Claude



Le 21 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé Jean-Claude Couture, époux de Huguette Thibert.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils Charles (Hélène) et Philippe (Susan), ses petits-enfants Louis, Simon, Alexandre, Guillaume, Marie, Faith et Nicolas, ses frères et soeurs Lorraine (Jacques), Gilles, Louise, René (Line), Lyne, Stéphane, ses beaux-frères et belles-soeurs ainsi que parents et amis.Gradué du Collège Militaire Royal et de l'université McGill, il débuta sa carrière au sein des Forces armées canadiennes et ensuite Bell Canada. En 1980, il se joignit au Groupe LGS où il contribua grandement à la croissance de l'entreprise, devenant Vice-président principal et Chef des Opérations, responsable de plus de 2000 consultants avec 13 bureaux au Canada et en Europe. Très impliqué dans sa communauté, il fût bénévole pour la Société canadienne d'hémophilie et animateur scout à Brossard.Ceux qui l'ont connu se rappelleront d'un ami, frère, père, grand-père, collègue et leader d'une grande intégrité, qui personnifiait le travail honnête, la prise de responsabilité, l'éducation et la curiosité, le souci d'offrir des opportunités à tous, et l'importance de s'amuser dans le travail. Passionné d'histoire, de cultures, de lecture, et de voyages, il fut à la retraite un grand-père exceptionnel.La famille vous accueillera le vendredi 2 juillet de 19h à 22h ainsi que le samedi 3 juillet de 14h à 17h à:7679 BOUL. TASCHEREAUBROSSARD, QC, J4Y 1A8www.dignitequebec.comUne cérémonie en sa mémoire sera célébrée à 17h au salon.Au lieu de fleurs, un don à l'Association pulmonaire du Québec serait apprécié. Aussi, un fonds de bourse d'études sera créé en mémoire du défunt visant à aider un(e) étudiant(e) en génie ayant démontré un intérêt pour les affaires et le génie.