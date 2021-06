DUHAMEL, Jacques



À l'hôpital de Cowansville, le 15 juin, à l'âge de 80 ans, nous a quittés monsieur Jacques Duhamel, membre de la CPGA.Il laisse dans le deuil son épouse Lise Roy, son fils Jacques Junior et sa fille Brigitte, ainsi que son petit-fils Manuel.La crémation a eu lieu à Granby au crématorium997, RUE DES COLOMBESGRANBY, QC J2J 2R2www.famillebessette.comTél.: 450-777-1171 ou 1-888-730-6666Téléc.: 450 777-4393Suivant ses volontés, une cérémonie prendra place en toute intimité à une date ultérieure.Votre sympathie peut se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC ou par un message à la famille via notre site web: