GUILBAULT, Michelle



Après une longue bataille contre le cancer, Michelle est décédée le 9 juin dernier à l'âge de 77 ans. Pendant plus de 10 ans, elle s'est battue comme une guerrière contre un cancer du cerveau des plus agressifs.Elle laisse dans le deuil ses petits-fils adorés: Nicolas (son poussin d'amour) et Alexis (son gros nounours), sa fille Julie et son mari Alain qu'elle appelait affectueusement Monsieur Gendre, de même que de nombreux parents et amis.Elle est allée rejoindre son père Roland, sa mère Étiennette, sa tante Adrienne adorée et aussi celle qui lui a en quelque sorte sauvé la vie, sa belle Maya.Nous tenons à remercier sincèrement ses ami(e)s de toujours qui l'ont accompagnée jusqu'à la fin et qui, au fil des ans, ont toujours été présentes pour elle; Nicole, Rachel, Linda, Monique, Gabriel et Danielle.La famille recevra vos condoléances le dimanche 27 juin de 11h à 15h au:À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. :450 655-6036 Téléc. 450 655-0941Une liturgie de la Parole, en présence des cendres aura lieu le même jour à 15h en la chapelle duL'accueil se fait dans le respect des règles de la distanciation en raison de la COVID-19, le port du masque est obligatoire.Au personnel du CHUM, en particulier celui des soins palliatifs :