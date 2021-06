MOUAIKEL, Dr Elie



C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons le décès de Dr Elie Mouaikel, survenu le lundi 21 juin 2021. Il était le conjoint de Mme Michelle Deslisle, le père de feu Joseph et de Marc (Jin), le grand-père de Johnny.ll laisse également dans le deuil ses neveux et nièces Ghassan (Georgette), Joseph (Lina), Samir (Rouaida), Dre Patricia (Rodney), Cyril (Dre Marlène) et Patrick (Enna), sa belle-soeur Sonia ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille accueillera parents et amis le vendredi 25 juin de 18h à 20h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal.Les funérailles seront célébrées le samedi 26 juin à 12h30 en l'église St-Elias située au 2975 Riverside Drive à Ottawa, ON, K1V 6N1 et de là au Cimetière Notre-Dame situé au 75 boul. Fournier, Gatineau, QC, J8X 3P5.