VINOLO, Maurice



À Montréal, le 7 juin 2021, à l'âge de 66 ans, est décédé M. Maurice Vinolo.Il laisse dans le deuil son ami de longue date M. Joseph Fort, ses soeurs Pascale et Danielle, neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.M. Vinolo fut l'ancien co-propriétaire du restaurant El Mirador de Châteauguay.Les visites auront lieu le samedi 3 juillet entre 13h et 17h au complexe funéraire :96, BOUL. ST-JEAN-BAPTISTECHÂTEAUGUAY, 450 699-9919www.alexandrenicole.comLes messages de condoléances peuvent être transmis à la famille par le courriel du salon funéraire :La famille tient a remercier le personnel de soin de l'hôpital Royal Victoria pour leur soutien et leurs bons soins.