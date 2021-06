COUSINEAU, Père Yvon, c.s.c

Religieux de Sainte-Croix



Au Centre Hospitalier de l'Université de Montréal, le 19 juin 2021, est décédé à l'âge de 75 ans, père Yvon Cousineau. Il est né le 18 octobre 1945 à Sainte-Dorothée, Laval. Il était le fils de Georges Cousineau et d'Anna Meunier.Il a fait sa profession perpétuelle le 29 mai 1980 et a été ordonné prêtre le 6 septembre 1980.Père Yvon Cousineau a exercé son ministère en pastorale au Collège Mont-Saint-Louis de 1972 à 1976, au Collège Notre-Dame de Montréal de 1976 à 1980, à la commission scolaire Balwin Cartier puis à l'école Père Marquette, de 1981 à 1989.Il a été conseillé en éducation chrétienne à la CECM, puis directeur d'école de 1989 à 2003.Après diverses responsabilités au sein de la Province des Pères de Sainte-Croix de 2003 à 2007, il s'est investi, de 2008 à 2012, dans un ministère à l'Unité pastorale Saint-Laurent dont il a été nommé curé des paroisses en 2012. Il assuma, à plusieurs niveaux et selon différentes modalités, la responsabilité de la vie ecclésiale de ces paroisses jusqu'en 2018.Il laisse dans le deuil sa soeur Claudette, ses frères Claude et Guy, les membres de sa famille, ses nombreux amis ainsi que ses confrères en Sainte-Croix, et M. Georges Gammal qui l'a accompagné fidèlement tout au long de sa maladie.Une messe d'action de grâces sera célébrée à la paroisse Saint-Laurent le samedi 3 juillet 2021 à 9 h 30.