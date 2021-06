LACHAPELLE, Robert



À Québec le 7 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Robert Lachapelle, époux de madame Liette Wilscam, fils de feu Elisabeth Choquet et de feu Fernand Lachapelle. Il demeurait à Montréal.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Mathieu (Karita Klockars); son petit-fils Louis; ses beaux-frères de la famille Wilscam : Gilles, Sylvain et Alain; ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.Il était le frère de feu Gilbert et de feu Réjean et le beau-frère de feu Louise Wilscam.Une cérémonie sera célébrée ultérieurement.Sincères remerciements à l'équipe des soins palliatifs à domicile du CLSC Sainte-Foy - Sillery pour les bons soins prodigués.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré, Québec, tél. 418 657-5334, www.fqc.qc.ca.COOPÉRATIVE FUNÉRAIREDES DEUX RIVESPour l'envoi de messages de sympathie :www.coopfuneraire2rives.com