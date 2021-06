FORTIN, Rémi



À la Maison Victor-Gadbois, le 15 juin 2021, à l'âge de 79 ans, est décédé M. Rémi Fortin. Il part rejoindre ses deux soeurs, ses cinq frères et ses parents.Il laisse dans le deuil ses deux soeurs Céline (Rodrigue) et Bibiane, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHUM.La famille tient à remercier l'équipe médicale pour les soins prodigués.La famille proche se réunira ultérieurement pour lui rendre hommage.