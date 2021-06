MARTEL, Yvon



De Repentingy, le 21 janvier 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur Yvon Martel, époux de feu madame Gisèle Lachapelle.Il laisse dans le deuil ses enfants: Yves (Louise), Josée (Luc) et Carol (Stéphane), ses petits-enfants: Sonia, Yannick, Brigitte, Charles, Léo, Jean-Philippe, Caroline et William, ses arrière-petits-enfants, sa soeur Henriette, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le mardi 29 juin de 17h à 20h auLe nombre de visiteurs à la fois est limité à 50 et le port du masque est obligatoire.