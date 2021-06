LEROUX, Pierre



Le lundi 21 juin 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Pierre Leroux, de Vaudreuil-Dorion.Il laisse dans le deuil son épouse Hélène Huet, sa fille unique Marie-Josée, son gendre Luc Vincent, son petit-fils Philippe Delangis, sa soeur Michèle, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces ainsi que tous ses autres parents et amis.Il sera exposé aux :450-455-3131 / www.aubryetfils.comle samedi 26 juin 2021 de 10h à 14h. La famille accueillera parents et amis, afin de recevoir vos condoléances, dans le respect des consignes sanitaires qui limitent les visiteurs à 50 à la fois (ouvert à tous).En raison des restrictions actuelles, le service religieux et l'inhumation se dérouleront dans la plus stricte intimité (sur invitation seulement).