RACETTE, Jeannette

(née Guilbert)



Au CHSLD Éloria-Lepage, le 6 juin 2021, à l'âge de 84 ans, est décédée Jeannette Guilbert, épouse de Denis Racette.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel, Francine (Yves McDuff), Louise (Jacques Côté) et Chantal; ses petits-enfants Maxime, Sébastien, Camille, Valérie, Isabelle, Dominic, Geneviève, Gabriel, Josianne et Frédéric; ses arrière-petits-enfants: Félix, Sophie, Judith, Aurélie, Émile, Annabelle, William, Olivier, Mathis, Rose, Jacob, Logan, Victor, Sam, Alex, Livia, Arielle, Joshua, Nathan et Alicia; ses soeurs Claire et Rachel, son frère Jean, beaux-frères, belles-soeurs, plusieurs neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 juin 2021 de 13h à 15h au Complexe funéraire Urgel Bourgie, St-François d'Assise, 6700 Beaubien Est, Montréal.La cérémonie aura lieu le dimanche 27 juin 2021, à 15h, à la chapelle du complexe.Des dons à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC seraient appréciés.