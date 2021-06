LABELLE, André



À Montréal, le 27 décembre 2020, à l'âge de 82 ans, est décédé Monsieur André Labelle, époux de Madame Claudette Prud'homme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Lison et Christine (Michel), ses petits-enfants Jonathan, feu Jean-François (Caroline), Marc-André, Amélie et Alex, ses arrière-petits-enfants Malorie, Thomas, Léanna, Lilou et Élliot, un proche membre de la famille Sandro (Marie-Chantal) ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 26 juin 2021 de 13h00 à 16h00 au complexe funéraire :