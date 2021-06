SÉGUIN née GIROUX, Cécile



À Greenfield Park, le 16 juin 2021, à l'âge de 91 ans, est décédée Cécile Séguin, épouse de feu Roger Séguin.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Pierre (Lynn) et Jacqueline, sa soeur Ghislaine (Alain), son frère Roland, ses petits-enfants, Emilie, Patrick, Virginia et Matt, ainsi que ses neveux et nièces, plusieurs parents et amis, dont ses chères Danielle et Denise.Une célébration de sa vie sera célébrée quand les mesures sanitaires le permettront.Un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié en sa mémoire.