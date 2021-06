VADNAIS, Huguette née Neault



Le 16 juin 2021, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Huguette Vadnais, épouse de M. Laurent Vadnais.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses trois filles, Johanne (Ben), Lyne (Gilles) et Nathalie (Guy), ses petits-enfants, Jenny (Aviel), Jayme Rae (Michael), Jordan, Alex (Sara), Joey (Natasha), Vicky (Omar), Kevin, Steven (Mélissa), Nicolas (Stéphanie) et Sarah (Alex), ses arrière-petites-filles, Lexie et Olivia ainsi que de nombreux parents et amis.Les funérailles auront lieu le samedi 26 juin 2021 à 14 heures en l'église Sainte-Rose de Lima de l'Ile Perrot.www.maisonfuneraireroussin.com