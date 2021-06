LACHAPELLE, Bernard



7 août 1929 - 30 avril 2021Le vendredi 30 avril 2021 est décédé Bernard Lachapelle à l'âge de 91 ans à l'Institut de Cardiologie de Montréal suite à des problèmes cardiaques. Il était le 16e et dernier enfant de la famille, et il est le dernier de la famille à décéder.Il laisse dans le deuil ses deux fils Pierre et Marc, ses belles-filles Céline, Lucie et Sandra et tous ses sept petits-enfants et dix-sept arrière-petits-enfants.Les dons à l'Institut de Cardiologie sont souhaités en souvenir de l'excellent service reçu à cette institution.https://fondationicm.org/les-facons-de-donner/Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Les détails vous seront communiquer au moment opportum.