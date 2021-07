Boeuf Angus AAA Canada: pas besoin de se ruiner pour bien manger!

Les amoureux de viande savent à quel point la qualité de celle-ci est primordiale à la réussite d’une cuisson. Par souci d’économie, certains se privent des meilleurs grades. Mais saviez-vous qu’il est possible de vous procurer du bœuf Angus AAA canadien, sans trop délier les cordons de votre bourse?

En effet, plus besoin d’attendre les grandes occasions pour servir ce produit d’exception à vos proches: en faisant vos courses chez Walmart, vous saurez dénicher les pièces qui raviront votre tablée!

En quoi le bœuf AAA est-il différent des autres?

Kasumi Loffler // Pexels

Au Canada, le bœuf est classé sous quatre principaux grades: Prime, AAA, AA et A. Ceux-ci sont déterminés en fonction de l’âge de la pièce ainsi que de son taux de persillage, c’est-à-dire son indice de gras intramusculaire. Plus la viande est parsemée de filaments de graisse, plus elle est savoureuse, tendre et juteuse!

Se classant tout juste sous le Prime, le bœuf AAA provient d’un animal âgé de moins de 30 mois et il est dotée d’un persillage qui varie de modéré à abondant. De très grande qualité, la viande appartenant à cette catégorie regorge de saveurs.

Qualité et fraîcheur à bon prix, c’est possible?

Getty Images/iStockphoto

Offert chez de nombreux détaillants, le bœuf AAA voit son prix varier d’un commerce à un autre. Respectant son engagement de proposer des viandes fraîches ainsi que des fruits et légumes de qualité supérieure à prix abordables, Walmart assure depuis 2017 que chaque coupe de viande de bœuf vendue chez ses détaillants provient de bœuf Angus AAA canadien.

Peu importe la coupe choisie – lanières, bifteck de côte, contre-filet, triangle ou haut de surlonge, médaillon de contre-filet, pointe de surlonge, rôti d’intérieur de palette –, vous n’avez pas à dépenser une fortune pour profiter de tous les avantages de cette viande de première qualité.

En plus de vous régaler et d’encourager l’approvisionnement local, vous vous assurez d’être comblé sur tous les plans. Grâce à sa politique de satisfaction garantie, si vous n’êtes pas satisfait de la qualité ou de la fraîcheur d’un produit de viande de bœuf, vous n’avez qu’à le rapporter en magasin et Walmart vous remboursera totalement votre achat!

Constatez par vous-même la différence du bœuf Angus AAA canadien en visitant un détaillant Walmart.