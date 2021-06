RIENDEAU (née Soucy)

Simone



De St-Rémi, le mardi 12 mai 2020, à l'âge de, est décédée Mme Simone Soucy épouse de feu M. Émilien Riendeau.Elle laisse dans le deuil ses enfants Gilles (Georgette), Florent (Lucille), Rémi (Denise), Michel (Danielle) et Louise (Roger), ses 11 petits-enfants et ses 22 arrière-petits-enfants, ses neveux, nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances en l'église de Saint-Rémi, le samedi 26 juin 2021 dès 14 heures, suivi des funérailles à 15 heures.