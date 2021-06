Contrat prolongé pour John Sedgwick avec le Canadien

Le contrat de John Sedgwick, vice-président aux opérations hockey et affaires juridiques pour le Canadien de Montréal, a été prolongé pour une période de trois ans.

La nouvelle a été annoncée, mercredi, par l’organisation.

«Embauché en avril 2013 à titre de directeur des affaires légales, John Sedgwick, spécialiste du volet juridique, des questions contractuelles et légales, a été un rouage important dans la gestion du club au quotidien, a-t-on souligné, par voie de communiqué. Ses principales responsabilités comportent les négociations d'ententes contractuelles avec les joueurs, la planification stratégique de gestion quotidienne du plafond salarial, les causes d'arbitrage, ainsi que les situations concernant les questions en rapport avec la convention collective entre la LNH et l'Association des joueurs de la Ligue nationale de hockey. Il fut promu vice-président des opérations hockey et des affaires juridiques en juillet 2017 et travaille en étroite collaboration avec le directeur général Marc Bergevin et son équipe de direction.»

Sedgwick fut notamment impliqué dans le lancement du Rocket de Laval, alors qu'il occupe également le rôle de gouverneur principal pour l'équipe lavalloise auprès de la Ligue américaine de hockey. Aux côtés de Bergevin, il a également piloté le dossier de la nouvelle affiliation du Canadien, avec les Lions de Trois-Rivières, dans l'ECHL.