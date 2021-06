RÉMILLARD, Paul



Le 15 juin 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Paul Rémillard, époux de Mme Francine Robillard.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Anne-Marie (Guy Pepin) et Jean-Jacques (Murielle Tessier), ses petits-enfants Mia (Vincent R. Duhaime), Vincent, Christopher, Nicholas, Alexander et Jonathan, sa soeur Cécile ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances si possible le samedi 14 août 2021 dès 10h en l'église Saint-Matthieu de Beloeil, 1010 Richelieu, Beloeil. Les funérailles seront célébrées le même jour à 11h suivies de l'inhumation des cendres au cimetière.www.salondemers.com