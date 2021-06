Elton John fera ses adieux en Europe et en Amérique du Nord en 2022

Elton John, la superstar de la pop britannique, se produira lors de 30 nouvelles dates en Europe et en Amérique du Nord dans le cadre de sa grande tournée d’adieu, interrompue par la crise sanitaire mondiale.

L’interprète de « Your Song » et « Candle in the Wind » sera le samedi 11 juin 2022 à Paris La Défense Arena, pour son tout dernier concert en France, précise mercredi sa maison de production dans un communiqué.

Le chanteur de 74 ans avait débuté sa tournée d’adieu, baptisée « Farewell Yellow Brick Road » en 2018, prévoyant plus de 300 dates en trois ans à travers le monde avant qu’elle soit perturbée par le contexte sanitaire lié à la pandémie de coronavirus.

La tournée débutera en mai 2022 à Francfort (Allemagne) et s’achèvera six mois plus tard à Los Angeles après avoir traversé l’Europe en passant notamment par Milan, Paris et Liverpool, puis l’Amérique du Nord.

Auparavant, Sir Elton John jouera à Bercy — rebaptisé Accor Arena — les 10, 12 et 13 octobre 2021 lors de trois concerts déjà complets, initialement prévus en octobre 2020.

À l’issue de cette tournée, quatre autres concerts se dérouleront en Australie et en Nouvelle-Zélande au début de l’année 2023.