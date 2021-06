THÉRIAULT, Jacqueline (Achim)



À Châteauguay, le 4 février 2021, est décédée Mme Jacqueline Thériault.Elle laisse dans le deuil son fils Raymond (Bonnie), ses petits-enfants Deborah, Jimmy, Megan et Cody, ses arrière-petits-enfants Kyla, Skylar, Olivia, Justin et Nathan ainsi que ses nièces, neveux, belles-soeurs et ami(e)s.La célébration de vie aura lieu le samedi 26 juin de 11h à 14h, suivie de prières, au :En raison des restrictions liées à la pandémie de la covid-19, ce sera sur invitation seulement.Au lieu de fleurs, un don à la Société Alzheimer serait apprécié en la mémoire de Jacqueline Thériault.