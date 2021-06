DALPÉ, Fernand



Le 3 mai 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Fernand Dalpé, époux de madame Jeannine Riendeau.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses filles Lyne (Christian) et Michelle (Guy), son frère Réjean, sa soeur Francine, ses petits-enfants Élizabeth, Patricia, Laura, Rachel, son arrière-petite-fille Léonie, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux autres parents et amis.SAINTE-JULIE, QC, J3E 1W7Tél. 450 467-4780 www.salondemers.comLes funérailles auront lieu le samedi 26 juin à 11h en la Basilique Ste-Anne de Varennes et la famille y recevra les condoléances dès 10h00.