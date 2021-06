Fête nationale: le spectacle a été tourné hier soir

Au moment où vous lisez cet article, le grand spectacle de la fête nationale a été enregistré dans la cour du Manoir Richelieu, à La Malbaie, et il est prêt à être télédiffusé, jeudi soir, sur les quatre grands réseaux francophones du Québec.

La météo a obtempéré et le plan A des organisateurs a prévalu, au bonheur de tous.

C’est qu’en cas d’orages ou de grands vents, l’enregistrement aurait été déplacé à ce soir. Si la météo n’avait toujours pas collaboré, il aurait fallu se résoudre à le présenter en direct, le 24 au soir.

Cette option aurait causé de sérieux soucis aux organisateurs.

« Nous aurions eu des défis de contenus puisque certains artistes n’étaient pas disponibles le 24. Nous aurions dû nous réajuster », révèle le producteur Sylvain Parent-Bédard.

Un budget de 2,6 M$

La production avait d’ailleurs souscrit une police d’assurance auprès de la Lloyd’s, de Londres, en cas de pépins.

C’est que chaque dollar compte. Le spectacle de la fête nationale commande un budget de 2,6 millions de dollars. L’événement dans Charlevoix a coûté plus cher que celui de Trois-Rivières, en 2020 (entre 1,8 M$ et 1,9 M$), et ceux habituellement présentés sur les plaines d’Abraham (autour de 2 M$).

La différence, selon Sylvain Parent-Bédard, s’explique par les coûts d’hébergement et de transport liés à un tournage en région.

Six voix pour le discours

Par ailleurs, six personnalités liront le discours de fierté nationale, qu’on appelait autrefois discours patriotique. L’infatigable Janette Bertrand, Daniel Boucher, Kim Thúy, Mylène Paquette, le Dr Stanley Vollant et Fabrice Vil se partageront la lecture de ce texte qu’on dit inspiré de la pièce Neiges, du regretté André Gagnon.

À l’image du sextuor d’animateurs composé de Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian et Sarahmée, les personnalités choisies représentent les diverses communautés ethniques et culturelles présentes sur le territoire québécois.

Le discours a été créé par Isabelle Vivier, en collaboration avec les six personnalités qui en feront la livraison.

