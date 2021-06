James Harden se retire des Jeux olympiques

Le joueur étoile des Nets de Brooklyn James Harden a retiré son nom de la liste de l’équipe nationale américaine de basketball en prévision des Jeux olympiques de Tokyo.

Deux jours après avoir annoncé qu’il se joindrait à son coéquipier chez les Nets Kevin Durant et à une brochette d’autres vedettes de la NBA pour les Jeux olympiques, Harden a retiré sa candidature à cause d’une blessure à une jambe qu’il a subie en séries éliminatoires, selon Shams Charania, du média sportif The Athletic.

L’arrière de 6 pi et 5 po et 220 lb avait terminé la série de sa formation face aux Bucks de Milwaukee au deuxième tour des éliminatoires de la NBA. Il a cependant été tenu à l’écart pendant trois rencontres, avant que son équipe ne s’incline en sept duels.

Toujours selon Charania, c’est Jerami Grant, des Pistons de Detroit, et Zach LaVine, des Bulls de Chicago, qui occuperont les deux derniers postes libres au sein de la formation des États-Unis qui tentera de défendre son titre olympique au mois de juillet et août. À ces noms s’ajouteront sur la liste ceux de Durant, Damian Lillard, Bradley Beal, Jayson Tatum, Devin Booker, Kevin Love, Bam Adebayo, Draymond Green, Jrue Holiday et Khris Middleton.