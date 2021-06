Kotkaniemi, Caufield et Suzuki impressionnent

Il y a toujours moyen d’avoir du bon temps à Las Vegas, surtout lorsqu’on est jeune. Hier soir, Nick Suzuki, Jesperi Kotkaniemi et Cole Caufield ont donné un autre sens à cette observation.

« Je suis très impressionné, comme depuis le début des séries. Ils travaillent, ils veulent gagner. En séries, c’est là que les légendes naissent. Ils font un très bon travail. Mais il reste une victoire à obtenir et on veut la gagner à la maison. »

–Phillip Danault

Suzuki a mené l’attaque du Canadien avec un but et deux passes. Chacune des aides qu’il a récoltées a été le fruit de son travail.

« Ce que j’aime le plus de Nick, c’est son niveau de compétition élevé. Tu as beau avoir le talent et l’intelligence, ça prend l’esprit de compétition pour faire la différence. Il est prêt à faire ce qu’il faut pour gagner. »

–Eric Staal

En matinée, Caufield a répliqué à Robin Lehner, qui soutenait connaître les tendances de la recrue, en affirmant qu’il allait varier ses options. Il est passé de la parole aux actes en déjouant Marc-André Fleury d’un tir vif.

« Le jeune a pleinement confiance en ses moyens. Il sait qu’il est un marqueur. Je ne sais pas s’ils essayaient d’entrer dans sa tête, mais il va tirer à l’endroit où se trouvera l’ouverture. Il l’a fait toute sa vie. »

–Nick Suzuki

Depuis le début des séries éliminatoires, les Golden Knights en arrachent drôlement en supériorité numérique. C’est encore plus vrai contre le Canadien face à qui ils n’ont profité d’aucune de leurs 13 attaques massives.

« Je n’aime pas dire qu’on est parfait alors qu’on se trouve encore en milieu de série. On a encore du travail à faire, mais on s’en va vers le haut. Carey [Price] est incroyable. C’est lui qui nous aide le plus en désavantage numérique. »

–Phillip Danault

Encore une fois, le Canadien n'a presque rien donné aux attaquants des Golden Knights. Ceux-ci ont rarement été en mesure de s’approcher de Carey Price de façon soutenue.

« On a fait un excellent travail en zone neutre. On a appliqué de la pression en repli, on a placé nos bâtons aux bons endroits, on a causé des revirements et fermé la ligne bleue. Même dans notre territoire, tout le monde s’est appliqué en défense. On a bloqué des tirs et exécuté de gros jeux. »

–Nick Suzuki