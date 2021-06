La Caisse de dépôt investit dans les soins à domicile

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) a annoncé mercredi un investissement dans la plateforme de soins de santé à domicile AlayaCare.

Le financement auquel participe la CDPQ permet à la plateforme de lever 225 millions $ avec la participation, entre autres, d’Investissement Québec et Inovia Capital.

Avec un tel apport financier, Alayacare ambitionne de moderniser les soins à domicile permettant d’obtenir de meilleurs résultats pour les patients et réduire les coûts pour les partenaires.

Le partenaire de la CDPQ veut permettre à profit cet investissement pour poursuivre son expansion mondiale, embaucher davantage et investir dans ses capacités d’innovation dans un marché mondial des soins à domicile qui devrait croitre de 8,5 % annuellement, en raison notamment du vieillissement de la population mondiale et de la pénurie de main-d’œuvre dans les structures sanitaires.

«L’utilisation actuelle des solutions AlayaCare par les organismes de soins à domicile pour optimiser leur performance et la qualité des soins fait d’AlayaCare un exemple probant de comment les technologies peuvent venir en aide aux communautés», a indiqué par communiqué Alexandre Synnett, premier vice-président et chef des technologies à la CDPQ.

«Grâce au soutien et à la confiance de nos investisseurs, de nos clients, de nos partenaires et de nos employés, nous sommes enthousiastes à l’idée de faire évoluer la plateforme AlayaCare et d’établir notre modèle durable de santé à domicile comme la norme dans le secteur», s’est enthousiasmé Adrian Schauer, PDG et fondateur d’AlayaCare.