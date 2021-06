Les Canadiens en séries: les commerçants de Sherbrooke font des affaires en or

La fièvre des séries s'empare des Sherbrookois, alors que les Canadiens de Montréal sont à une seule victoire de la finale de la Coupe Stanley. Les magasins de sport en profitent grandement et les ventes d’articles à l’effigie de la formation montréalaise ont explosé avec le succès de l’équipe.

«Nos ventes ont vraiment augmenté depuis que ça va bien pour les Canadiens en séries. Tout le monde veut un chandail», a déclaré l’assistant-gérant du Hockey Experts de Sherbrooke, Jean-Philippe Rouleau-Laflèche.

Les recrues, les plus populaires

Les jeunes joueurs se démarquent au sein de la formation et les partisans s'arrachent leurs chandails qui sont de plus en plus difficiles à se procurer. Les Caufield, Kotkaniemi et Suzuki impressionnent sur la glace et les partisans veulent montrer qu’ils sont derrière eux.

«Celui qui sort le plus c’est Caufield. Il est suivi de près par Suzuki, mais Caufield est vraiment le plus populaire», a précisé l’assistant-gérant du magasin d’articles sportifs. Les clients veulent son chandail et peu de grandeurs sont disponibles. Certains devront même attendre quelques semaines avant de recevoir le leur.

Une éventualité qui fait espérer

Les fans des Canadiens sont prêts pour le match numéro six qu’ils attendent avec impatience. Le succès des Canadiens en séries fait du bien à tous les Québécois, surtout en pleine pandémie, alors que les bonnes nouvelles se font plus rares.

«Les entraîneurs ont vraiment fait un bon travail et je pense que tout le Québec avait besoin de ça. Ça fait du bien», a lancé l’entraîneur-chef du Phoenix de Sherbrooke, Stéphane Julien.

Dans les campings, les campeurs sont aussi prêts à accueillir ce match. En plus des festivités qui auront lieu si les Canadiens remportent la partie de jeudi, les Québécois célébreront la Saint-Jean-Baptiste. La fête nationale sera donc, cette année, bleu, blanc et rouge.

Dans l’éventualité d’une victoire, la troupe de Dominic Ducharme se méritera une place en finale de la Coupe Stanley. Le Service de police de Sherbrooke déploiera ainsi plus d'effectifs, jeudi, pour que les festivités se fassent dans le respect des mesures sanitaires.