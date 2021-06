Les jumeaux Sedin excités par leur nouveau défi

Après avoir passé 17 saisons à faire vibrer le cœur des amateurs des Canucks de Vancouver sur la patinoire, les frères Daniel et Henrik Sedin sont fébriles de se joindre au directeur général Jim Benning à titre de conseillers spéciaux.

L’équipe de la Colombie-Britannique en a fait l’annonce, mardi, et le tandem a discuté avec les médias le lendemain.

«Nous sommes très reconnaissants d’avoir l’occasion de nous joindre à une organisation que l’on porte dans nos cœurs, a déclaré Henrik en conférence de presse. La province et les partisans sont profondément passionnés à propos de cette équipe. C'est un honneur d’être de retour parmi la famille des Canucks. Ce furent les meilleures années de nos vies et nous voulons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour apprendre et contribuer aux succès de l’équipe.»

Concrètement, les jumeaux soutiendront l’équipe de direction des Canucks, que ce soit Benning ou ses assistants John Weisbrod et Chris Gear. Ils seront impliqués dans l’évaluation et le développement des joueurs. Ils travailleront aussi avec les membres du personnel du club-école, à Abbotsford. Également, ils apporteront leur aide quant au recrutement amateur et professionnel, ainsi que pour le repêchage, l’embauche de joueurs autonomes et les transactions.

«Quand nous avons pris notre retraite, en 2018, nous avons toujours pensé que nous serions impliqués dans le côté affaires de l’équipe un jour, a mentionné Daniel. Il y a beaucoup à apprendre, mais nous sommes très excités par cette opportunité. Cette formation possède un des meilleurs bassins de jeunes joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour aider ce groupe à atteindre ses buts.»

Un héritage impressionnant

Henrik Sedin a agi à titre de capitaine des Canucks de 2010 à 2018. Il est meneur de la concession pour les matchs disputés (1330), les points produits (1070) et les mentions d’aide (830). Son frère a pour sa part récolté 393 filets pour un total de 1041 points.

Les numéros 22 (Daniel) et 33 (Henrik) ont été retirés dans les hauteurs du Rogers Arena, à Vancouver, le 12 février 2020. Les jumeaux ont remporté tour à tour le trophée Art-Ross, remis au meilleur pointeur du circuit, lors des saisons 2009-2010 (pour Henrik) et 2010-2011 (pour Daniel). Henrik a également mis la main sur le trophée Hart, octroyé au joueur le plus utile à son équipe, en 2010.

Toute cette expérience sera certainement bénéfique à former la brigade du futur chez les Canucks. La formation repêchera neuvième au prochain encan, le 23 juillet.