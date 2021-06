On veut qu'ils soient pourris

Chris Lee et Dan O’Rourke sont deux vétérans qui comptent 20 ans d’expérience et plus de 1000 matchs dans la Ligue nationale de hockey.

Donc, ils sont compétents et ont été jugés aptes à officier dans le carré d’as des séries. Pendant 20 ans, qui donc à Montréal s’est plaint de leur travail global ? Un fefan dans un match contre les Flyers en août dernier ? Pis quoi d’autre ?

Donc, si Lee et O’Rourke sont compétents et professionnels, vous comprendrez que s’ils sont maintenant pourris, c’est parce qu’ils ont compris que leurs supérieurs, à partir de Gary Bettman et Colin Campbell, le vice-président, souhaitent et veulent qu’ils soient pourris. Et que les ordres sont transmis jusqu’à eux de subtile façon. Style... faut pas empêcher les joueurs de jouer !

Y peuvent s’entretuer, tant que ça ne les empêche pas de jouer.

DES DEUX CÔTÉS

Par ailleurs, les fefans et certains commentateurs (ce qui est la même chose trop souvent) ne se peuvent plus de pleurer sur les pauvres Flanelleux qui sont victimes de toutes les attaques « sournoises et méchantes » des ennemis.

On va s’entendre que les arbitres sont pourris des deux bords. Oui, Nick Suzuki a reçu une taloche au visage, mais c’était la réplique à une attaque avec les deux gants dans la face de Brayden McNabb. Si l’arbitre avait sévi à la première attaque, il n’y aurait pas eu de riposte.

Malheureusement, le laxisme des officiels, voulu par les dirigeants de la LNH, provoque des situations dangereuses. Quand les joueurs ne peuvent plus se fier qu’un geste défendu sera pénalisé et procurera un avantage numérique à leur équipe, ils ripostent et se vengent immédiatement.

C’est vrai des deux côtés. Soyons un peu objectifs, Shea Weber est sans doute un gentleman dans la vie, mais sur la patinoire, il mériterait une pénalité pour assaut ou cinglage à chaque situation de jeu dans laquelle il est impliqué. C’est simple, il ne joue pas au hockey, il joue de la hache.

Mais on l’aime parce qu’il porte le bon chandail.