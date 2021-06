Pour la Saint-Jean, ravivons la fierté nationale

Dans mon enfance, la Saint-Jean équivalait à assister au plus gros défilé, spectacle et feu de joie de l’univers.

Au secondaire et au cégep, c’était le plus gros party mythique de l’adolescence. Un pèlerinage sur les plaines d’Abraham ou à Maisonneuve était à mettre sur la liste des choses à faire dès le début des vacances. C’était festif, mais une première initiation politique.

Les plus vieux apportaient leurs chaises pliantes, une grosse glacière et les célébrations pouvaient débuter. Ma grand-mère regardait à la télé.

Créer un esprit national

La fête nationale, même si elle ne revêt plus la même émotion que dans les grandes années de quête d’indépendance au Québec, reste un rare rassemblement intergénérationnel et le seul moment de l’année où nous pouvons être fiers d’être Québécois.es sans se sentir jugés.

Dans la conscience historique d’un peuple, ces moments sont importants pour créer un esprit national qui permet ensuite de créer des solidarités sur les enjeux de société.

Rare occasion de célébrer le nous

Célébrer le Québec, notre identité, notre langue française, histoire, culture, patrimoine. Célébrer aussi ceux qui ont choisi au fil des siècles d’embrasser le Québec en immigrant sur cette terre française d’Amérique en plus d’honorer le legs des nations autochtones qui nous ont précédés ; voilà la force de cette fête qui a su évoluer.

Ailleurs, les occasions de célébrer la nation sont nombreuses ; pensons à l’Euro ou à la Copa America, qui permettent aux Français, Italiens, Argentins, Brésiliens, Allemands, Portugais... de se vêtir, se peindre le visage aux couleurs de leur équipe nationale.

Au Québec, malheureusement, ça se passe seulement une fois par an d’où l’importance de mettre le paquet chaque année.

On aura beaucoup à faire pour raviver la fierté dans les années qui viennent. D’ailleurs, les incertitudes chaque année quant au financement des célébrations et les économies de bouts de chandelle doivent cesser. L’an prochain, nous pourrons enfin nous rassembler, pourquoi pas trois jours de festivités sur les Plaines, à Montréal et partout en région ? Le 25 sera un samedi !