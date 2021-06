Sherbrooke: la micro-brasserie Siboire Dépôt offre des visites guidées

Dans ce parcours d’une heure, le processus de confection des bières est expliqué en détail, des matières premières, au produit final. À cela s’ajoutent des éléments historiques, dont l’histoire brassicole de Sherbrooke et de l’ancienne gare de train, où se situe actuellement la microbrasserie.

Les propriétaires ont fait appel aux services d'un muséologue pour retracer le passé brassicole de Sherbrooke. Dans la visite guidée, on apprend, entre autres, qu'en face de la gare se trouvait la Silver Spring Brewery. La compagnie brassait six fois plus de bière que ce que le Siboire produit présentement. Une autre compagnie brassicole de l’époque faisait la livraison de la bière par la poste.

L'engouement pour les produits de microbrasserie gagne en popularité. La boutique Tite Frette est ouverte à Sherbrooke depuis 2 semaines et connait déjà un fort achalandage. «La mentalité change, les gens veulent moins boire, mais mieux boire», a expliqué Charles-Antoine Hébert, propriétaire de la franchise de Sherbrooke.

L'Estrie compte d'ailleurs une panoplie de microbrasseries. Le circuit Brasseurs des Cantons en compte maintenant 27 sur son parcours.