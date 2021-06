Une loto-vaccin? Nous voilà rendus bien bas...

Ainsi, le gouvernement songe à organiser une loterie afin d’encourager les jeunes à se faire vacciner.

Ou alors, à leur donner des récompenses comme on le fait aux États-Unis.

De l’argent. Des bons de réduction. De la bière. Des beignes. Ou, pourquoi pas, après tout c’est légal, du pot ?

LE CITOYEN PAYÉ À L’ACTE

On ne peut rêver d’un meilleur symbole pour représenter notre époque.

Payer des gens pour qu’ils se fassent vacciner.

Ce n’est pas suffisant de se protéger ou de protéger les autres, non.

Il faut un nanane. Un cadeau. Une récompense.

« Qu’est-ce que tu es prêt à me donner pour que j’aille me faire vacciner ? »

Bientôt, on va payer les gens pour qu’ils fassent des dons de sang. Ça se fait déjà aux États-Unis et dans certaines provinces canadiennes.

Chez nos voisins du Sud, tu peux gagner jusqu’à 3120 $ par année en donnant ton sang.

Tu peux aussi vendre ton sperme.

Si ça continue, on va devoir payer les jeunes pour aller à l’école.

S’instruire et élargir ses horizons ne sera pas suffisant, non. Ça prendra un incitatif monétaire.

Pourquoi ne pas payer les gens pour aller voter, tant qu’à faire ?

Le citoyen sera payé à l’acte, comme les médecins.

Tant pour voter. Tant pour aller à l’école. Tant pour visiter ses vieux parents. Tant pour aider sa voisine aveugle à traverser la rue.

Le gouvernement enverra à chaque citoyen un manuel épais comme un bottin téléphonique recensant la tarification de chaque acte.

TOUT SE MONNAYE

Terminé, le citoyen !

Nous sommes maintenant des consommateurs, des clients ou des prestataires.

On paie pour obtenir un service ou on se fait payer pour rendre service.

Tout est monnayable.

No money, no candy.

« Veux-tu te marier ?

— Ça dépend. Quels sont les avantages ? Vais-je payer moins d’impôts ? Aurais-je droit à une plus grande part d’héritage si tu meurs ? Les couples mariés sont-ils plus avantagés financièrement que les couples en union libre ? Je vais consulter mon fiscaliste, et je te reviens... »

Bonjour la romance.

Et moi qui pensais que la possibilité d’atteindre l’immunité collective était un incitatif suffisant pour aller se faire vacciner.

Recommencer à voyager ! Assister enfin à des spectacles !

Eh non.

Faut croire que je suis vieux jeu. Dépassé.

Qui sait ? Dans quelques années, quand les gens pourront vivre jusqu’à 150 ans, on paiera peut-être les vieux pour qu’ils décident de mourir avant leur temps.

« Nous allons donner 5000 $ à chacun de vos enfants si vous acceptez de mettre un terme à vos jours prématurément... »

Se faire payer pour mourir... Pourquoi pas ? On paie bien des femmes pour qu’elles portent des enfants et accouchent...

VACCINATION À DEUX VITESSES

Et puis, j’y pense...

Qu’est-ce qu’on fera avec les gens qui sont allés se faire vacciner gratuitement ? Les niaiseux qui voulaient juste faire leur devoir de citoyens ?

Ils n’auront rien, eux ? Alors que les jeunes recevront des cadeaux ?

Ce n’est pas équitable ! Ça crée deux catégories de citoyens, comme le passeport vaccinal !

Je vais porter plainte à la Commission des droits de la personne !

Moi aussi, je veux mon nanane !