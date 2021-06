Une organisatrice de la dernière campagne de Justin Trudeau se lance en politique municipale

L’ex-directrice des opérations du Parti libéral du Canada (PLC) au Québec, Christine Poirier, se présente comme conseillère municipale aux prochaines élections lavalloises dans le district Duvernay—Pont-Viau, pour l’équipe Mouvement lavallois.

Le chef du parti et candidat à la mairie de Laval, Stéphane Boyer, en a fait l’annonce, mercredi. Du même souffle, M. Boyer a annoncé que le conseiller municipal Nicholas Borne briguera pour une troisième fois les suffrages dans Laval—les-Iles.

Mme Poirier a récemment été responsable de la stratégie électorale du PLC, ainsi que pour les 78 circonscriptions québécoises. Elle y assurait aussi le lien entre le caucus des députés et les membres québécois de la formation politique. Elle a cependant quitté cet emploi, dans les derniers jours, pour concentrer ses efforts à sa campagne municipale dans Duvernay—Pont-Viau.

Mme Poirier est diplômée en soins infirmiers et en littérature. Elle a fondé l’entreprise de vêtements d’allaitement Momzelle et a été nommée «Femme d’affaires de l’année», par le Réseau des femmes d’affaires du Québec, «Femmes de l’année» par le magazine Elle Québec.

«L’ensemble de son parcours professionnel, que ce soit comme infirmière, entrepreneure ou candidate aux élections, l’a emmenée à être à l’écoute des besoins des citoyennes et citoyens et à trouver des solutions concrètes à leurs préoccupations. Elle connait très bien le défi dans lequel elle saute les pieds joints et je suis convaincu qu’elle saura rapidement s’y démarquer, comme partout où elle est passée», a résumé M. Boyer.