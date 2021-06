Valérie Plante aimerait voir plus de partisans au Centre Bell

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, aimerait voir un Centre Bell plein pour les matchs locaux du Canadien de Montréal, mais rappelle l’importance de respecter les mesures de distanciation sociale.

«Bien oui, j’en veux plus, mais je ne vais pas chiffrer. Même si [nous rassembler] nous démange, il faut faire comme le Canadien et rester focus», a-t-elle rappelé au micro de TVA Nouvelles en évoquant la présence régulière de nombreux partisans près du domicile de l’équipe au cours des récentes parties.

«Je sais que le premier ministre [François Legault] aime beaucoup le hockey comme moi et c’est bon signe. Il a travaillé très fort pour augmenter le nombre de personnes. Maintenant, autant que moi, nous tenons à garder les conditions gagnantes pour la santé publique. Oui, on veut éventuellement des rassemblements, mais on ne veut pas la mettre de côté», a-t-elle ajouté.

Mme Plante a aussi expliqué que le nombre de policiers déployés aux alentours de l’édifice sera plus important, et ce, dès le début de la sixième rencontre de la série entre le Tricolore et les Golden Knights de Vegas, jeudi. Le Centre Bell pourra accueillir jusqu'à 3500 partisans.

«Je demande aux gens qui seront là de respecter les règles. On a passé à travers la pandémie. On ne doit pas reculer, mais regarder en avant. C’est vraiment important», a réitéré la mairesse.

Si le Canadien remporte le match, il se qualifiera pour la finale de la Coupe Stanley, ce qui constituerait une première depuis 1993.