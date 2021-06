Virus: le variant Delta devrait devenir très dominant dans l'UE d'ici août

Le variant Delta du coronavirus, particulièrement contagieux, devrait représenter 90% des nouveaux cas de COVID-19 dans l'Union européenne d'ici fin août, a estimé mercredi le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), en appelant à la vigilance.

• À lire aussi: COVID-19: la Suisse allège ses restrictions mais surveille le variant Delta

• À lire aussi: Virus : la Russie s'inquiète d'une situation « explosive »

« Il est très probable que le variant Delta circule largement pendant l'été, en particulier chez les jeunes qui ne sont pas ciblés par la vaccination », a averti Andrea Ammon, la directrice de l'agence européenne des maladies.

Si le variant Alpha d'abord détecté au Royaume-Uni reste actuellement prédominant dans la région, les modélisations de l'agence prévoient que le variant Delta, repéré initialement en Inde, représentera 70% des nouvelles infections dans l'UE d'ici début août et 90% d'ici fin août, a indiqué le centre dans une note.

Pour faire rempart à l'émergence du variant, qui est 40 à 60% plus transmissible que l'Alpha selon l'agence sanitaire, l'ECDC appelle à accélérer les vaccinations.

En laboratoire ou en vie réelle, les études convergent sur un point: recevoir une seule dose de vaccin n'apporte qu'une protection limitée contre le variant Delta.

À ce jour, environ 30% des plus de 80 ans et quelque 40% des plus de 60 ans dans l'Union européenne ne sont pas encore complètement vaccinés, d'après l'ECDC, qui regroupe les 27 pays de l'Union européenne ainsi que la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

« À ce stade, il devient crucial que la deuxième dose de vaccin soit administrée dans l'intervalle minimum autorisé après la première dose, afin d'accélérer le rythme auquel les personnes vulnérables sont protégées », a plaidé Andrea Ammon.

L'ECDC invite par ailleurs les pays à la prudence face à l'assouplissement des mesures sanitaires pour lutter contre le virus.

Selon les scénarios de l'agence, « tout relâchement au cours de l'été des mesures non pharmaceutiques qui étaient en place dans l'UE/EEE au début du mois de juin pourrait entraîner une augmentation rapide et significative du nombre de cas quotidiens dans tous les groupes d'âge ».

Cette augmentation conduirait à une hausse des hospitalisations et des décès « qui pourrait atteindre les mêmes niveaux qu'à l'automne 2020 si aucune mesure supplémentaire n'était prise », avertit l'ECDC.