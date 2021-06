COVID en Russie: plus de 20 000 cas et 568 morts, pics depuis janvier

Moscou | Plus de 20 000 nouvelles contaminations au coronavirus et 568 décès ont été recensées en 24 heures en Russie, selon les chiffres publiés jeudi par le gouvernement, des pics depuis fin janvier dus au variant Delta.

Au total, 20 182 nouvelles infections ont été recensées à travers le pays dont 8598 à Moscou, épicentre de cette nouvelle vague épidémique.

La capitale russe a enregistré 92 décès en une journée, un record depuis le début de la pandémie, selon l'agence de presse publique Tass.

L'explosion des cas de COVID-19 depuis la mi-juin est portée par le variant Delta, apparu en Inde et réputé plus contagieux et plus virulent. Il représente près de 90 % des contaminations dans la capitale russe.

Face à cette flambée, le maire de Moscou a rendu la vaccination obligatoire dans le secteur des services, alors que la campagne d'immunisation est à la traîne depuis décembre sur fond de méfiance des Russes à l'égard des vaccins disponibles et malgré les appels répétés du président Vladimir Poutine.

La Russie est, avec 131 463 morts recensés par le gouvernement, le pays européen le plus endeuillé. L'agence des statistiques Rosstat, qui a une définition plus large des décès liés à la COVID, comptabilise elle quelque 270 000 morts entre le début de la pandémie et la fin avril 2021.