Vous ne le connaissez peut-être pas encore, mais il vient envahir votre terrain et causer des allergies! Son nom? Herbapoux. Gardez espoir... car il n’est pas trop tard pour le combattre!

Si Herbapoux existait, il serait fait d’herbe à poux (en latin, Ambrosia artemisiifolia).

L’herbe à poux cause des réactions allergiques chez une personne sur huit. Pour éviter la prolifération de cette mauvaise herbe, arrachez-la ou tondez-la dès qu’elle pousse, et surtout avant qu’elle se mette à fleurir, au mois d’août. Minimalement, deux périodes de tonte sont suggérées, soit à la mi-juillet et à la mi-août.

Les fleurs mâles libèrent de grandes quantités de pollen que le vent peut disperser jusqu'à 1 km.

Alerte rouge! Il faut vite l’éliminer!

Saviez-vous que...

L’herbe à poux, contrairement à l’herbe à puce, est sans danger au toucher.

Comment reconnaître l’herbe à poux?

Ses feuilles, dentelées et minces, sont d’un vert uniforme. Sa tige est poilue. Elle mesure entre 10 centimètres et 2 mètres (70 cm en moyenne), et pousse en milieux arides et ensoleillés, dans des sols pauvres, comme les abords des trottoirs, les ruelles et les terrains vacants.

Comment vaincre l’herbe à poux?

Arrachez-la dès que vous la voyez!

Vous pouvez combattre l’herbe à poux en plantant sur les sites infestés des semences d’autres plantes, comme le trèfle, le gazon ou le sarrasin. Les personnes allergiques devraient réserver leurs activités extérieures pour la fin de l’après-midi, et n’ouvrir les fenêtres que tôt le matin ou tard le soir. Il faut aussi éviter de faire sécher les vêtements à l’extérieur dès que la plante entame sa floraison, vers la mi-juillet, et ce, jusqu'aux premières gelées.

Herbapoux : un ennemi à votre portée !



Pour en savoir plus : herbapoux.ca