J’ai gravi les marches de l’Oratoire pour que le CH remporte la victoire

À l’intérieur de Montréal, le journaliste Louis-Philippe Messier se déplace surtout à la course, son bureau dans son sac à dos, à l’affût de sujets et de gens fascinants. Il parle à tout le monde et s’intéresse à tous les milieux dans cette chronique urbaine.

Pour attirer la faveur du Ciel sur la sainte flanelle pendant les séries, je suis allé gravir à genoux les marches de l’oratoire Saint-Joseph comme le font certains partisans du Canadien.

• À lire aussi: Pas de pause durant la pandémie pour les vétérinaires

• À lire aussi: Séance de ligotage entre amis au parc

« Traditionnellement, les pèlerins montent à genoux les marches en bois aménagées et entretenues pour cette forme de prière», m’explique Céline Barbeau, la directrice des communications du complexe religieux qui se targuait d’accueillir deux millions de visiteurs par année (avant la pandémie).

À chaque marche, le fidèle agenouillé récite une prière. Il y a normalement trois paliers d’une trentaine de marches en bois, donc une centaine de marches en tout.

Joël Lemay / Agence QMI

Combien de pèlerins s’acquittent de cette lente ascension à genoux ? Plusieurs milliers par année en temps normal, estime Mme Barbeau. Chose certaine : assez de genoux ont frotté le bois de ces marches pour y imprimer des ornières.

«Avec les grandes rénovations, deux des escaliers de bois sont inaccessibles et celui qui reste n’a pas été repeint», dit Mme Barbeau.

Comme le reste de Montréal, l’oratoire est chamboulé par les travaux. Les cônes orange y rivalisent avec les crucifix.

Joël Lemay / Agence QMI

Bientôt, soit dit en passant, tous les bâtiments seront accessibles directement à partir de la rue Queen-Mary, les stationnements deviendront des jardins et la coupole verte pourra accueillir des visiteurs.

«Trichez ! »

Mon conseil si vous comptez gravir les escaliers à genoux ? Trichez un peu !

J’ai déjà vu des partisans s’aider de leurs mains en grimpant, pour enlever du poids de leurs genoux, mais cette évolution à quatre pattes manque d’élégance.

Pour ma part, j’ai investi 3$ dans des protège-genoux de mousse chez Dollarama.

J’ai commencé à gravir les marches sans cette protection, mais, rapidement, la douleur aidant, j’ai changé d’idée. De toute façon, puisque je portais un gilet de Carey Price, n’était-ce pas naturel que je sois pourvu de «jambières» ?

Joël Lemay / Agence QMI

Cet accommodement raisonnable à mon confort m’a permis de garder la pose du pénitent sans la douleur du martyr.

Puisque seul un des trois escaliers traditionnellement dévolus à la montée à genoux est disponible, je vous suggère de continuer l'ascension sur les marches de béton sur le côté. Celles-ci offrent en tout cas les meilleures perspectives, notamment sur le dôme, pour des photos (à présumer que par vanité vous désirez publier une image dans vos réseaux sociaux). Comme elles sont très basses, elles sont malcommodes à gravir en marchant. Pour qui les gravit à genoux, elles sont parfaitement adaptées.

Mon pèlerinage a-t-il porté fruit ? Le Canadien a gagné 4 à 1 le soir après mon ascension. Aurait-il gagné par une marge plus confortable si j’avais grimpé nus-genoux ? Peut-être.

Respect, SVP

Je n’ai pas poussé le jeu jusqu’à faire semblant de prier, mais je n’ai pas oublié que l’oratoire est un lieu paisible, à ne pas troubler.

«Ça ne nous dérange pas du tout que des partisans viennent ici avec leur gilet sur le dos tant qu’ils demeurent polis et respectueux des gens en prière», dit Mme Barbeau.

Bref, merci de ne pas arriver ici en bande, ivres, une bière à la main...

Joël Lemay / Agence QMI

Certains partisans qui visitent l’oratoire pour encourager leur équipe finissent-ils par se convertir ? «Après la défaite en prolongation dimanche dernier, j’ai décidé de venir à l’oratoire pour allumer un lampion et prier», me dit Pascal Mucci, un étudiant en histoire à McGill qui visitait la chapelle votive aux 10 000 lampions pour la première fois de sa vie.

«Je fais ma demande à Dieu surtout pour ma ville, pour lui donner un petit boost, surtout pour les gens de mon âge qui n’ont jamais vu la coupe Stanley» m’explique celui qui n’était pas encore né en 1993 lors de la dernière conquête.

«Plus le Canadien va loin dans les séries et plus il y a un grand nombre de partisans à genoux sur nos marches ou devant nos lampions», résume Mme Barbeau.

En espérant que le CH remporte son 4e match ce soir! Amen.

À VOIR AUSSI...