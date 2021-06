La langue française et le Québec

J’ai lu avec tristesse les propos de votre correspondant qui préfère abandonner le combat depuis qu’il en est arrivé à la conclusion que l’anglicisation des Québécois était irréversible. Permettez-moi d’exprimer mon désaccord. Loin d’abandonner, il faut au contraire lutter avec persévérance afin d’inverser la tendance actuelle d’utiliser des mots et des expressions anglaises, alors que la langue française est remplie de tout ce qu’il faut pour décrire nos idées, nos sentiments et nos sensations.

Ce sont les parents de ces jeunes anglicisés qui sont responsables de les avoir dirigés vers des maisons d’enseignement anglophone, parce que, pensaient-ils, c’est important de savoir parler anglais pour réussir dans la vie. Voilà pourquoi le Québec d’aujourd’hui regorge de prénoms tels que : Tom, Dennis, Kevin, Brad, Tyler, Brenda, Loretta, Joyce, Emily, Jason, Derek, Tanya, Kristina, etc. C’est tellement cute !

Les jeunes sont imprégnés de musique américaine qu’ils peuvent entendre sur les ondes des postes francophones de radio et malheureusement voir vantée dans les pages culturelles du Journal de Montréal et de Québec. Sans parler des chroniqueurs qui utilisent généreusement des termes comme : fun, story, talk-show, etc. ignorant volontairement les mots français qui leur correspondent.

Pourquoi ne pas amorcer cette mission autour de nous, dans notre propre famille, en exigeant que tout le monde utilise des mots français à table ? Et ensuite, pourquoi ne pas acheter que des revues ou des livres en français ? Ainsi le ton sera donné autour de nous sur notre volonté de voir primer la langue française.

Cela n’excluant pas la nécessité de voir notre gouvernement, le seul gouvernement francophone en Amérique du Nord en passant, prendre des mesures sérieuses pour favoriser le français dans toutes les sphères de fonctionnement, quitte même à l’imposer dans certains milieux récalcitrants.

Je terminerai en disant qu’il faudrait également mettre sur pied un organisme ayant pour fonction d’enseigner le français aux futurs immigrants, comme le faisaient si bien les COFI dans les années 1970-1980. Sans oublier qu’il faudra au gouvernement de la CAQ le courage de ne pas permettre aux Québécois francophones et aux futurs immigrants de fréquenter les cégeps anglophones.

Le seul fait de réaliser cela, ce serait déjà un bon début. Cessons de courber le dos et relevons enfin la tête pour tous redevenir des patriotes !

Fier Québécois francophone

Vous avez raison de confirmer ce que je disais à cette personne, à savoir que l’abandon du combat contre l’anglicisation des Québécois est la pire façon de répliquer à une attaque contre notre langue, d’autant plus qu’elle vient de l’intérieur de nos rangs.

L’abandon des COFI pour des raisons financières fut une erreur stratégique, mais les replis périphériques en matière de protection de notre langue sont venus ajouter à la catastrophe. Mais qui aura le courage de s’y attaquer si le commun des mortels n’est pas convaincu de devoir faire son effort personnel ?