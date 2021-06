Les vertus du disque golf

Combinant le Frisbee et golf, le disque golf gagne en popularité au Québec.

Reprenant les bases du golf, ce sport de plein air a rallié bon nombre d’adeptes dans les dernières années. En un an, le Québec est passé de 8 à 32 terrains de disque golf.

«On utilise des disques à la place des bâtons et ce ne sont pas des trous, ce sont des paniers. On lance différents disques, selon la distance dans le panier», a expliqué le vice-président de l’Association de disque golf du Centre-du-Québec, Martin Fortier.

Pour des joueurs professionnels comme Tyler Fortier, ce n’est qu’une partie de plaisir. «Je m’entraîne beaucoup. Pour moi, ce sport, c’est une drogue», a souligné le jeune homme qui a participé au Championnat mondial junior de disque golf il y a deux ans.

Un sport pour tous

Bien que ce sport soit pour toute la famille, les aînés l’affectionnent particulièrement. «Ça me fait marcher, donc ça me tient en forme et j’aime gagner», a lancé, joyeux, un bénévole et adepte du sport, Roger Toupin.

L’homme de 69 ans accorde beaucoup de temps au sport et au terrain du Parc des Voltigeurs de Drummondville. «C’est une passion! Je donne vingt heures par semaine pour améliorer et modifier le terrain. En plus, je joue aussi deux fois par jour», a souligné l’homme entre deux paniers.

Alors que ce sport permet à tous de profiter du beau temps de l’été, il est aussi possible d’y jouer l’hiver. «L’hiver, on colle une guirlande sur notre disque. Pas de guirlande blanche s’il vous plaît! Celle-ci permet de retrouver notre disque dans la neige», a expliqué en rigolant M. Toupin.