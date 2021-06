Où revoir le Grand spectacle de la Fête nationale?

Il y aura possibilité de revoir le Grand spectacle télévisé de la Fête nationale du Québec dans les prochains jours, pour les partisans du Canadien qui rateront la fête ce soir pour regarder le sixième match de la série opposant nos Glorieux aux Golden Knights de Vegas.

D’abord diffusé ce soir, jeudi 24 juin, à 20 h, sur les quatre grandes chaînes généralistes (Radio-Canada, Télé-Québec, TVA et Noovo), l’événement animé par Charlotte Cardin, Cœur de pirate, Louis-Jean Cormier, Corneille, Samian et Sarahmée sera ensuite présenté à nouveau à Télé-Québec le samedi 26 juin, à 21 h.

On pourra de surcroît le visionner en rattrapage sur le web, sur les différentes plateformes des grands réseaux : radio-canada.ca/tele et tou.tv, noovo.ca, telequebec.tv et TVA+ (tvaplus.ca).

«Le Grand spectacle télévisé est toujours un événement à voir ou à revoir», a laissé savoir l’organisation, en précisant que ces alternatives étaient déjà préalablement prévues, peu importe quel serait le parcours du Canadien en séries éliminatoires.

Produit par Sismyk (la division musicale de ComediHa), enregistré mardi soir au Manoir Richelieu de Charlevoix sous la réalisation de Jean-François Blais et tenu sous le thème Vivre le Québec tissé serré, le Grand spectacle de la Fête nationale 2021 rassemblera 200 artistes et personnalités, dont Janette Bertrand, Kim Thuy, 2 Frères, Marie-Pierre Arthur, Johanne Blouin, Marie-Mai, Daniel Boucher, Robert Charlebois, Gregory Charles, le Cirque Éloize, France D’Amour, Yvon Deschamps, Raoul Duguay, Geneviève Jodoin, Pierre Lapointe, Les Trois Accords, Ariane Moffatt, Mylène Paquette, Mario Pelchat, Fred Pellerin, Judi Richards, Damien Robitaille, Alexandra Stréliski, Guylaine Tanguay, Vincent Vallières, Fabrice Vil, Dr Stanley Vollant, et plusieurs autres.