Quoi regarder à la télé vendredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le vendredi 25 juin:

Mystères inexplorés

Les étranges lumières s’élevant au-dessus du mont Brown, en Caroline du Nord, piquent à ce point la curiosité de l’aventurier Cliff Simon que celui-ci décide de partir pour cette région sauvage. Il y passe la nuit afin de comprendre pourquoi le ciel brille ainsi depuis plus de 100 ans.

Vendredi, 15 h, Évasion.

Nurses: États de grâce

Cinq jeunes infirmiers n’auraient pu se douter que les choses commenceraient ainsi. Ils sont plongés au coeur de l’action dès leur première journée de travail à l’hôpital St. Mary’s. Une attaque terroriste provoque l’arrivée de nombreux blessés. Début de la série médicale canadienne tournée à Toronto.

Vendredi, 17 h, Séries Plus.

Un été en Alaska

Même en Alaska, l’été réussit à se tailler une place. Direction le Grand Nord, là où les journées d’ensoleillement ont presque 20 heures. Les animaux et les végétaux se réjouissent grandement de l’arrivée de cette nouvelle saison qui, bien qu’elle ne s’étire pas, est indispensable à la vie.

Vendredi, 19 h, TV5.

À la recherche des couples parfaits

La septième saison de cette téléréalité présente 22 célibataires souhaitant trouver l’amour, mais aussi s’enrichir d’un million de dollars. Est-ce possible de placer tout ce beau monde dans une maison à Hawaï et de former 11 couples parfaits? Car qui dit rapprochements et liaisons dit nécessairement jalousie.

Vendredi, 20 h, VRAK.

Protection

Rêvant d’une vie paisible en compagnie de sa fille de 10 ans, un ancien policier américain déménage dans une petite ville de Louisiane. Mais il ne se doute pas qu’il vient de mettre les pieds dans le monde de la drogue. Un film d’action avec Jason Statham et James Franco.

Vendredi, 20 h, TVA.

Y’a du monde à messe

C’est au tour de l’animateur Dominic Arpin, du généticien Simon Girard ainsi que des chanteurs Patrick Norman et Stéphanie Boulay de mettre les pieds sur le plateau mené par Christian Bégin. Le duo unique Norman-Boulay prendra également place auprès de la chorale de l’émission.

Vendredi, 21 h, Télé-Québec.

La Bolduc

Debbie Lynch-White se glisse avec brio dans la peau de Mary Travers, mieux connue sous le nom de La Bolduc. Elle plonge dans les années 1920 et 1930 pour raconter la vie de cette auteure et interprète marquante du Québec. Un long métrage réalisé par François Bouvier.

Vendredi, 23 h, ICI ARTV.