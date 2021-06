Répétitions publiques pour le Festival Quartiers Danses près du canal Lachine

Le Festival Quartiers Danses (FQD) lançait mercredi une série de résidences de création et de prestations publiques au parc Gédéon-de-Catalogne, dans le Sud-Ouest de Montréal, près du canal de Lachine.

Dans ce cadre, du 28 juin au 3 septembre, 17 groupes et compagnies d’artistes auront ainsi le loisir de travailler leurs créations, en amont du 19e Festival Quartiers Danses, lequel aura lieu du 8 au 19 septembre 2021.

Par le biais de cette initiative, une première mondiale, le FQD souhaite insuffler un vent de renouveau à la danse montréalaise. Une soixantaine d’interprètes pratiqueront leur art tout l’été devant public, sur deux scènes mises à leur disposition, au parc Gédéon-de-Catalogne.

Chaque groupe ou compagnie bénéficiera de deux à trois semaines de résidences publiques, comptabilisant 11 semaines consécutives de répétition dans le parc. Les chorégraphes, danseuses et danseurs Véronique Giasson, Adrian Batt, Pauline Gervais, Emmanuelle Martin, Claire Campbell, Elon Höglund et Amara Barner et Charles Brecard figurent parmi les participants.

Les citoyens et les touristes du quartier Saint-Henri seront ainsi familiarisés à la danse contemporaine, et les tout-petits fréquentant les camps de jour environnants seront aussi invités à des ateliers de danse animés par des chorégraphes.

La programmation en salles de la 19e édition du Festival Quartiers Danses sera annoncée d’ici la mi-juillet. Pour plus d’informations : quartiersdanses.com.