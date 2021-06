Tom Brady veut se prouver... à lui-même

Il n’y a rien que le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady n’a pas accompli depuis le début de sa carrière, mais il lui reste encore une personne à qui il doit prouver quelque chose : lui-même.

Si le pivot de 43 ans souhaite toujours enfiler l’uniforme d’une formation de la NFL au lieu d’opter pour la retraite, c’est pour se surpasser et pour l’amour du sport, lui qui vient de gagner sa septième bague du Super Bowl lors d’une victoire de 31 à 9 des siens aux dépens des Chiefs de Kansas City en février.

«C’est difficile de s’éloigner de quelque chose dont tu as le sentiment que tu es encore capable de faire et que tu as encore la volonté de faire», a mentionné Brady lors de son passage au "Late Late Show" avec James Corden, mercredi.

«Alors ce n’est plus une question de prouver aux autres ce dont tu es capable, mais plutôt de le prouver à moi-même. Je sens, et ce même si je vais avoir 44 ans cette année, que j’ai travaillé au point où je suis encore capable de le faire à mon âge.»

Brady détient déjà une grande majorité des records pour un quart-arrière dans l’histoire de la NFL. Cette liste pourrait toutefois prendre de l’ampleur en 2021, puisqu’il est à 1154 verges aériennes de rejoindre Drew Brees, qui a pris sa retraite à la fin de la dernière saison.

Lors de cette campagne 2020, Brady a aidé les «Bucs» à maintenir une fiche de 11-5, lui qui a complété 65,7 % de ses tentatives de passes, pour 4633 verges. De plus, 40 de ses remises ont terminé dans la zone des buts adverse.

Champions du Super Bowl LV, les «Bucs» feront les frais du tout premier match de la saison 2021 de la NFL, le 9 septembre, lorsqu’ils accueilleront les Cowboys de Dallas au Raymond James Stadium.